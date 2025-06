Geoparco Mondiale Unesco conclusa nelle Madonie la visita dei validatori

La visita dei validatori UNESCO alle Madonie segna un passo cruciale per il riconoscimento globale delle bellezze naturali italiane. Questo territorio, ricco di biodiversità e storia, è un esempio perfetto del crescente interesse per il turismo sostenibile. Lo status di Geoparco Mondiale non solo tutela l'ambiente, ma promuove anche lo sviluppo locale. Scopriremo quali sorprese ci riserverà questo angolo d'Italia!

L'Ente Parco ha ospitato nei giorni scorsi i validatori Geopark UNESCO per la consueta e programmata attività di ispezione del Geoparco Mondiale Madonie, dal 2001 nella rete europea Geoparchi, dal 2004 in quella mondiale e dunque tra i primi ad aver aderito alla rete internazionale che promuove e.

