Gentiloni il Calmo | vota al referendum ma non dice come fa asse con Fitto Il suo futuro tra Bce e Quirinale

Paolo Gentiloni, l'uomo che sa restare calmo anche in momenti turbolenti, si prepara a un referendum senza svelare le sue reali intenzioni. In un clima politico sempre più acceso, il suo silenzio diventa una mossa strategica. Con l'asse Fitto-Gentiloni, si delineano scenari intriganti tra BCE e Quirinale. La vera domanda è: cosa ci riserverà il futuro? Rimanete sintonizzati per scoprire le prossime mosse di questo astuto protagonista della politica

State calmi, è solo il caldo. Alla ricerca di Paolo il Calmo. L'allarme: "Gentiloni non vota al referendum, Gentiloni si getta nella mischia italiana, Gentiloni è pronto a tutto". Sì, a fa.

Referendum, Gentiloni: "Non si denigrino gli italiani all'estero"

Lo riporta rainews.it: Lo afferma il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni nel corso del question ... di "eventuali duplicazioni" delle schede di voto per il referendum del 4 dicembre" sono legati a "un errore materiale ...

Gentiloni perde voti per strada. Al Senato sarà in bilico

Riporta ilgiornale.it: «Ringrazio tutti, sia chi mi sosterrà sia chi sarà all'opposizione - dice Paolo Gentiloni in una pausa ... le difficoltà legate all'esito del referendum e alla successiva crisi politica ...

Renzi: il nostro disegno bocciato dagli elettori. Sì a congresso, non temo voto

Segnala rainews.it: Penso che sarebbe uno sbaglio non ripartire dagli oltre 13 milioni di voti raccolti dal Sì". "Il Pd chiede voto al più presto, sosterrà il governo Gentiloni riconoscendo a Matteo Renzi coerenza ...