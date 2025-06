Genova morì in un incidente col trattore nell' agriturismo i freni erano rotti e il titolare rischia il processo

Tragedia a Genova: un giovane operaio ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro all'interno di un agriturismo. I freni rotti del trattore hanno portato alla caduta in una scarpata, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro agricoli. Questo dramma riporta l'attenzione su un tema cruciale: l'importanza di normative rigorose per garantire la sicurezza degli operai. La richiesta di rinvio a giudizio del titolare non è solo un fatto di cronaca, ma un camp

L'operaio era precipitato con il veicolo in una scarpata dell'azienda agricola. La Procura dopo le perizie ha chiesto il rinvio a giudizio del proprietario Il factotum stava proseguendo un lavoro iniziato il giorno prima: Christopher Osoyoba doveva trasportare della terra con un autocarro

