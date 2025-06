Genova aggrediti in piazza Dante | Abbiamo rifiutato di fare il saluto romano e ci hanno picchiato

A Genova, la piazza Dante si trasforma in teatro di violenza: due ragazzi aggrediti dopo aver rifiutato di fare il saluto romano. Un episodio che riporta alla luce il crescente fenomeno dell'intolleranza tra i giovani, un tema che richiede attenzione e riflessione. La denuncia da parte della Digos è solo l'inizio; è fondamentale combattere l'odio con il dialogo. Non lasciamo che la paura prenda il sopravvento!

Due ragazzi sono stati presi a calci e pugni da un gruppo di 4 minori, poi denunciati. Indaga la Digos. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, aggrediti in piazza Dante: “Abbiamo rifiutato di fare il saluto romano e ci hanno picchiato”

Segui queste discussioni su X

Genova, sabato rovente: aggredito un operatore Sky, tafferugli fuori dallo stadio. Quando il tifo sfuma nella delinquenza. #Genoa #Genova #Atalanta #GenoaAtalanta #ultras #scontri #tafferugli #feriti #calcio #tifosi #CalcionewsEu Tweet live su X

“Faccio una strage”, mamma prende a pugni preside a scuola “per una nota sul registro elettronico”. Valditara: “Arresto immediato per i violenti, basta tolleranza” Tweet live su X

Il dirigente scolastico è stato soccorso e portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. Ad assistere alla scena, il personale scolastico e gli studenti, tra i quali il figlio della donna che ha "sostenuto" la madre con altrettanti insulti e minacce alla scuola https://t Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Aggrediti in piazza Dante: “Abbiamo rifiutato di fare il saluto romano e ci hanno picchiato”

Da ilsecoloxix.it: Ad essere presi a calci e pugni, un gruppo di ragazzi più grandi che stavano transitando nel centro cittadino, dopo una serata trascorsa nei vicoli della movida. Due di questi, maggiorenni, sono ...

Giovani aggrediti in centro a Genova: “Volevano che facessimo il saluto romano”. Indaga la Digos

Riporta genova.repubblica.it: L’episodio alle due di notte in piazza Dante: il fascicolo in mano alla Procura per i minori. I quattro presunti aggressori denunciati per lesioni hanno tutti ...

Genova, presunta aggressione a sfondo fascista. Indaga la polizia

Lo riporta rainews.it: I fatti risalgono alla notte del 31 maggio e sarebbero successi in piazza Dante: in quattro, minorenni, sono stati denunciati ...