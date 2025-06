Gennaro Maffia sventra Gombi e sgozza Monaldi | la vendita della casa la lite la fuga e il movente Cosa sappiamo

Un dramma inaspettato ha stravolto la vita di una coppia, Luca Gombi e Luca Monaldi, uniti da un amore forte e una casa da sogno. Ma dietro la serenità si nasconde un conflitto esplosivo: vendite immobiliari, litigi e una fuga che ha del clamoroso. In un'epoca in cui le relazioni sembrano fragili, questo caso ci invita a riflettere su come le tensioni nascoste possano trasformare la felicità in tragedia. Cosa si cela realmente

Luca Gombi e Luca Monaldi erano una coppia serena e affiatata. Uniti civilmente nel 2023, avevano deciso di condividere la loro quotidianità in un attico al sesto piano di piazza.

Leggi anche Uccisi a coltellate in casa: Luca Monaldi è stato sgozzato, Luca Gombi eviscerato. Si cerca l'inquilino Gennaro Maffia - Un omicidio efferato scuote Bologna: Luca Monaldi e Luca Gombi sono stati trovati senza vita, in un delitto che rimanda a un trend inquietante di violenza nelle città italiane.

