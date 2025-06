Gennaro Maffia chi è l' uomo accusato di duplice omicidio a Bologna e il movente La lite per 20mila euro e la minaccia | La pagheranno

Gennaro Maffia, l'uomo al centro di un inquietante duplice omicidio a Bologna, è accusato di aver ucciso due coinquilini per una lite legata a 20mila euro. In un'epoca in cui la tensione economica sta crescendo, questo tragico evento ci ricorda quanto possono essere gravi le conseguenze delle dispute finanziarie. Un gesto estremo in un contesto che ci invita a riflettere su come gestiamo i conflitti. Cosa accade quando il debito diventa questione di vita

Gennaro Maffia ha provato a scappare in Venezuela dopo aver ucciso i suoi coinquilini a Bologna. Tutti e tre viveano al sesto piano di in un palazzo di Piazza Unità. Uno di loro Luca. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Gennaro Maffia, chi è l'uomo accusato di duplice omicidio a Bologna e il movente. La lite per 20mila euro e la minaccia: «La pagheranno»

Leggi anche Uccisi a coltellate in casa: Luca Monaldi è stato sgozzato, Luca Gombi eviscerato. Si cerca l'inquilino Gennaro Maffia - Un omicidio efferato scuote Bologna: Luca Monaldi e Luca Gombi sono stati trovati senza vita, in un delitto che rimanda a un trend inquietante di violenza nelle città italiane.

Chi è Gennaro Maffia, l'uomo fermato a Barcellona per il duplice omicidio di Bologna: "Non sta bene"

Da tag24.it: Gennaro Maffia è accusato di aver ucciso a coltellate i conquilini Gombi e Monaldi a Bologna. È stato fermato a Barcellona.

Teme di perdere la casa e uccide i coinquilini

Come scrive bologna.repubblica.it: Bologna, vittima una coppia di uomini. Il killer è un venezuelano arrestato all’aeroporto di Barcellona: “Voleva fuggire nel suo Paese” ...