Gazzola e sindacati siglano l’intesa sui servizi socio-assistenziali

Gazzola segna un passo avanti nel settore socio-assistenziale! L'Amministrazione comunale ha siglato un protocollo d'intesa con i sindacati, aprendo le porte a un dialogo costruttivo. Questo accordo non solo mira a migliorare i servizi per i cittadini, ma riflette un trend crescente di cooperazione tra enti locali e sindacati in tutta Italia. Un gesto significativo, che sottolinea l'importanza del benessere comune come priorità assoluta. Scopri quali sono le novità in arrivo!

Un clima di dialogo e collaborazione ha accompagnato la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale di Gazzola e le sigle sindacali confederali e dei pensionati sulla manovra di bilancio 2025. «Obiettivo primario della manovra e del presente protocollo – commenta il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Gazzola e sindacati siglano l’intesa sui servizi socio-assistenziali

Su questo argomento da altre fonti

Aqp e sindacati siglano protocollo d’intesa per la tutela del lavoro negli appalti

Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: e le segreterie confederali Puglia delle organizzazioni sindacali di riferimento hanno raggiunto un importante traguardo firmando un Protocollo d’intesa mirato a rafforzare la tutela del lavoro ...

Sindacati, verso 3mila uscite volontarie da Intesa Sanpaolo

Riporta ansa.it: Sindacati, verso 3mila uscite volontarie da Intesa Sanpaolo La trattativa, anche per definire assunzioni, dal 26 settembre MILANO , 19 settembre 2024, 14:28 ...

Accordo fra sindacati e Intesa su settimana corta e smart

Segnala ansa.it: Intesa Sanpaolo e sindacati superano l'impasse e siglano l'accordo sulla settimana corta e smart working nel gruppo. Dopo il blocco subito a dicembre, le sigle Fabi, First Cisl, Uilca, Fisac e ...