Gazzetta dello Sport | Rosa da 22 titolari e super budget per il Napoli

Il Napoli è pronto a rinascere! Con una rosa da 22 titolari e un budget stellare, il club partenopeo sta lavorando alacremente per costruire una squadra competitiva. Mentre il direttore sportivo Manna e il presidente De Laurentiis si godono il relax a Ischia, il vero colpo di scena si gioca sul mercato. Questo è solo l'inizio di una stagione da protagonista: chi sarà il prossimo campione in maglia azzurra?

"> Un weekend di relax per organizzare la rivoluzione. Il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono concessi alcuni giorni a Ischia, ma anche sull’isola il lavoro non si è mai fermato. Come racconta Vincenzo D’Angelo su La Gazzetta dello Sport, i vertici del Napoli hanno definito le prossime strategie di mercato: obiettivo, rendere la squadra all’altezza della Champions League e delle ambizioni di Antonio Conte. Rosa da 22 titolari e super budget Conte vuole 22 titolari veri e il club intende accontentarlo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Rosa da 22 titolari e super budget per il Napoli”

Leggi anche Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match.

Se ne parla anche su altri siti

2 gennaio 1899: quando la Gazzetta diventò rosa

Da gazzetta.it: In prima pagina, per il numero 1 in rosa, c’è un titolo a sei colonne ... Sempre in prima pagina si trova l’elenco degli sport di cui ci si occupa: ciclismo, ippica, scherma, ginnastica ...

Sai perché la Gazzetta dello Sport è rosa?

Si legge su sport.sky.it: Il quotidiano sportivo più famoso d'Italia non è sempre stato del suo caratterisctico colore: nei suoi primi anni è stato anche stampato nel classico bianco, ma anche in verde e in giallo. I ...

Candido Cannavò, la storia del giornalismo sportivo su carta rosa

Da sport.sky.it: Direttore della 'Gazzetta' per quasi 20 anni, giornalista per più di 50, grande amante del ciclismo e sostenitore dello sport 'popolare', da raccontare con parole semplici e sentimentali.