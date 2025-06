GazaAl Jazeera | raid Idfoltre 45 morti

La situazione a Gaza continua a essere tragica e drammatica: almeno 45 morti in un solo giorno a causa di raid israeliani, tra cui sei bambini, è una realtà che non possiamo ignorare. Questo ennesimo episodio di violenza si inserisce in un contesto globale sempre più attento ai diritti umani e alla ricerca della pace. La comunità internazionale è chiamata a riflettere: fino a quando tollereremo questo ciclo di distruzione?

1.26 Almeno 45 persone sarebbero morte ieri nella Striscia di Gaza a seguito di attacchi israeliani, secondo quanto riferito da fonti mediche ad Al-Jazeera Le vittime si concentrerebbero soprattutto nel nord dell'enclave, in particolare a Jabalya, dove sei bambini avrebbero perso la vita nel crollo di un'abitazione colpita. Le notizie,tuttaviar, non sono al momento confermate da fonti indipendenti. L'escalation nella regione continua a destare forte preoccupazione internazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

