Gaza tre sparatorie e 60 morti in sei giorni | il monopolio Usa-Israele degli aiuti si è trasformato in un massacro

Negli ultimi sei giorni, tre sparatorie hanno portato a 60 morti nella Striscia di Gaza, evidenziando un drammatico paradosso: gli aiuti umanitari, monopolizzati da USA e Israele, si sono trasformati in un incubo di violenza. Questo scenario solleva interrogativi su come il supporto possa diventare strumento di oppressione, rivelando l'urgente necessità di una nuova visione per la pace e la giustizia nella regione. Un tema che merita attenzione e riflessione.

Per tre volte in soli sei giorni le Forze di Difesa israeliane hanno aperto il fuoco sulla folla accorsa a ricevere gli aiuti sui quali Washington e Tel Aviv hanno preteso il monopolio nella Striscia di Gaza. Una militarizzazione del supporto umanitario che, oltre a rafforzare l’occupazione israeliana, ha fatto schizzare il numero di vittime tra coloro che cercano di recuperare cibo e medicinali dopo un anno e mezzo di guerra ininterrotta e una crisi umanitaria senza precedenti nell’enclave palestinese. L’Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi ( Unrwa ) ha definito il sistema degli aiuti gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) “una trappola mortale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, tre sparatorie e 60 morti in sei giorni: il monopolio Usa-Israele degli aiuti si è trasformato in un massacro

PALESTINA: ANCHE DALL'ITALIA UNA FOLTA DELEGAZIONE PER LA "GLOBAL MARCH TO GAZA"

43,600 #Palestinian children have been killed. Gazan siblings next to the body of their father.

