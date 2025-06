Gaza spari in centro di distribuzione aiuti | decine di morti e feriti L’Idf | Fuoco su sospetti

La situazione a Gaza continua a deteriorarsi, con un tragico bilancio di almeno 27 morti e oltre 90 feriti in un centro di distribuzione aiuti. Questo evento drammatico sottolinea la crescente crisi umanitaria nella regione, mentre il conflitto si intensifica. È fondamentale riflettere su come le vite quotidiane vengano stravolte da violenza e conflitti, rendendo sempre più urgente il bisogno di una soluzione pacifica. Ogni vita persa rappresenta un futuro spezzato.

Almeno 27 palestinesi sono stati uccisi e oltre 90 sono stati feriti dal fuoco israeliano mentre attendevano la distribuzione di aiuti nella zona di Rafah, nella Striscia di Gaza. Lo riporta il direttore generale dell’ospedale Nasser di Khan Younis, che afferma anche che sono tutti arrivati in ospedale. La maggior parte delle persone arrivate riportano ferite da arma da fuoco. L’esercito israeliano ha riferito di aver sparato vicino a Rafah dopo un iniziale «fuoco di avvertimento» contro alcuni « sospetti ». È il terzo giorno consecutivo che l’Idf apre il fuoco su «sospetti» palestinesi, che si avvicinano ai siti di distribuzione aiuti. 🔗 Leggi su Open.online

