Gaza spari Idf su centro aiuti a Rafah oltre 41 morti e 200 feriti esercito israeliano nega e poi ammette | Incidente sotto indagine - VIDEO

L'esercito israeliano ha prima negato: "Non abbiamo sparato", e poi ammesso: "L'incidente è sotto indagine" L'Idf ha sparato sulla folla diretta ad un centro aiuti a Rafah. Il bilancio è di oltre 41 morti e 200 feriti. I palestinesi aspettavano di ricevere cibo in un centro aperto di recente.

