Gaza spari durante distribuzione di aiuti | 27 morti e 90 feriti Le forze israeliane | “Fuoco contro sospetti”

Un tragico episodio a Rafah ha messo in luce la drammatica situazione a Gaza: durante la distribuzione di aiuti umanitari, 27 persone hanno perso la vita e 90 sono rimaste ferite. Le forze israeliane giustificano il loro intervento parlando di "sospetti", ma il dolore dei civili è innegabile. Questo evento evidenzia l'urgente bisogno di una soluzione pacifica in un contesto sempre più teso, dove l'umanità è messa a dura prova.

Secondo i media locali sono circa 27 i morti e 90 i feriti "a seguito del fuoco aperto dalle forze israeliane sulla folla di civili" in attesa di ricevere gli aiuti umanitari a Rafah. Ma per l'idf sono stati colpiti dei "sospetti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Gaza, spari da un elicottero israeliano su Khan Yunis: morti e feriti - Nella notte, un elicottero israeliano ha aperto il fuoco su Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, causando morti e feriti.

Ne parlano su altre fonti

Gaza, 24 palestinesi uccisi in un centro di distribuzione aiuti: l’Idf ammette

Si legge su msn.com: IN AGGIORNAMENTO – Ventiquattro palestinesi uccisi per spari dell’Idf in un centro di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza oggi, 3 giugno 2025. Tre soldati israeliani sono morti durante i combattime ...

Gaza, al Jazeera: "Ancora spari durante distribuzione aiuti, morti e feriti"

Segnala msn.com: (Adnkronos) - Almeno 24 palestinesi sarebbero stati uccisi da spari delle forze israeliane "mentre si dirigevano verso un centro americano per la distribuzione di aiuti umanitari a ovest di Rafah", ne ...

Gaza, media: “Israele spara contro palestinesi in fila per il cibo, 24 morti”. L’Idf: “Aperto il fuoco contro individui sospetti”

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Almeno 24 palestinesi sono stati uccisi da spari delle forze israeliane “mentre si dirigevano verso un centro americano per la distribuzione di aiuti umanitari a ovest di Rafah”, nel sud della Strisci ...