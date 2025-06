Gaza scioccati dal fatto che gli israeliani abbiano picchiato un autista arabo ma ignari dei crimini di guerra delle IDF

In un contesto globale dove i diritti umani sono al centro del dibattito, l'episodio di violenza contro l'autista arabo in Israele riporta l'attenzione su dinamiche di potere asimmetriche. La brutalità di pochi contro un singolo vulnerabile risuona con la realtà della popolazione di Gaza, spesso in balia di una forza militare schiacciante. È ora di riflettere su cosa significa realmente giustizia e protezione dei diritti.

Anche le dinamiche di potere sono simili: decine di persone contro un solo autista, come l’esercito meglio equipaggiato al mondo contro una popolazione di Gaza indifesa Lo hanno preso a calci e picchiato, gli hanno lanciato oggetti e lo hanno preso a testate mentre giaceva ferito e inerme sul. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, scioccati dal fatto che gli israeliani abbiano picchiato un autista arabo, ma ignari dei crimini di guerra delle IDF

Cosa riportano altre fonti

Gaza, spari sulla folla al centro aiuti: 24 morti. Israele ammette di aver fatto fuoco

Scrive repubblica.it: GERUSALEMME – Questa volta, per lo meno, non negano. Le forze armate israeliane, in un comunicato ufficiale, ammettono di aver sparato stamani ad “alcuni individui sospetti che stavano avanzando verso ...

Gaza, media: “Israele spara contro palestinesi in fila per il cibo, 24 morti”. L’Idf: “Aperto il fuoco contro individui sospetti”

Segnala ilfattoquotidiano.it: Almeno 24 palestinesi sono stati uccisi da spari delle forze israeliane “mentre si dirigevano verso un centro americano per la distribuzione di aiuti umanitari a ovest di Rafah”, nel sud della Strisci ...

Gaza, attacco di Israele uccide 27 palestinesi vicino a un centro di distribuzione aiuti. Idf: «Abbiamo sparato a sospetti»

Lo riporta corriere.it: Le forze di difesa israeliane (idf) ammettono di aver aperto il fuoco «contro individui che si stavano muovendo verso l’Idf rappresentando una minaccia» ...