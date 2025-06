Gaza Onu | attacchi a civili ai centri alimentari crimine di guerra

Gli attacchi ai civili nei centri alimentari di Gaza non sono solo tragedie isolati, ma un campanello d’allarme per la comunità internazionale. L'ONU etichetta queste azioni come crimine di guerra, sottolineando l'urgenza di proteggere i diritti umani in contesti di conflitto. In un'epoca in cui l’attenzione globale si concentra sulla pace e la giustizia, è fondamentale riflettere sulle responsabilità di chi esercita il potere. La dignità umana deve sempre preval

Ginevra, 3 giu. (askanews) - Gli "attacchi mortali" contro i civili nei pressi dei siti di distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza sono "un crimine di guerra", secondo l'ONU. "Gli attacchi diretti contro i civili costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e un crimine di guerra", ha dichiarato il portavoce Jeremy Laurence in una conferenza stampa a Ginevra. "Gli attacchi mortali contro civili disperati che cercano di accedere alle misere quantità di aiuti alimentari a Gaza sono inammissibili. Per il terzo giorno consecutivo, persone sono state uccise nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, Onu: attacchi a civili ai centri alimentari "crimine di guerra"

Leggi anche Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

