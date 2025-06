Gaza Netanyahu | Prezzo alto ma raggiungeremo tutti obiettivi di guerra

In un videomessaggio toccante, Netanyahu promette di raggiungere gli obiettivi bellici, nonostante il prezzo alto pagato. Le parole del premier risuonano in un contesto globale sempre più polarizzato, dove le guerre sembrano giustificate da ideali, ma lasciano cicatrici indelebili. La determinazione a sconfiggere Hamas mette in luce un tema cruciale: fino a che punto è giusto sacrificare vite per una causa? Un interrogativo che coinvolge tutti noi.

In un videomessaggio alle famiglie dei tre soldati israeliani uccisi lunedì da una bomba piazzata sul ciglio della strada a Jabalia nel nord della Striscia di Gaza, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che i militari “ non sono caduti invano ” ma in una guerra “giusta” in cui “sconfiggeremo Hamas, libereremo tutti i nostri ostaggi e garantiremo che Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele”. Il premier dello Stato ebraico ha aggiunto che l’Idf sta compiendo “attenti progressi per prevenire o ridurre il più possibile” ulteriori morti tra i soldati. “ Il prezzo è alto “, ha aggiunto, promettendo però che Israele raggiungerà “gli obiettivi della guerra, tutti, senza eccezioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Netanyahu: “Prezzo alto ma raggiungeremo tutti obiettivi di guerra”

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

