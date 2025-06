Gaza la roulette russa degli aiuti

In un contesto di crisi umanitaria senza precedenti, la situazione a Gaza si fa sempre più tragica. Ali Wafi denuncia la beffa di chi invita a cercare aiuti, per poi colpire i civili nel momento stesso in cui cercano di salvarsi. Questo scenario inquietante non è solo una questione locale: riflette un trend globale di disuguaglianza e vulnerabilità in conflitti dimenticati. Che prezzo pagano le vite umane in questo dramma?

«Cosa ci dicono gli Stati uniti e Israele? Andate a prendere il cibo, l'acqua e gli aiuti. Poi quando gli aiuti arrivano, ci colpiscono. È giusto?» Ali Wafi è giunto

