Gaza Israele colpisce ancora i centri di distribuzione aiuti | 24 morti | Guterres | Serve un' indagine immediata

La situazione a Gaza si fa sempre più drammatica: con 24 morti a seguito dei recenti attacchi ai centri di distribuzione degli aiuti, la comunità internazionale è in allerta. António Guterres chiede un'indagine immediata. Questo episodio non solo evidenzia l'emergenza umanitaria, ma solleva interrogativi sul diritto di accesso agli aiuti nei conflitti. La pace sembra un obiettivo sempre più lontano. Riusciremo a trovare una via d'uscita?

L'esercito dello Stato ebraico ha intanto annunciato l'avvio dell'espansione dell'offensiva di terra.

Leggi anche M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Gaza: l'esercito israeliano avanza, colpiti diversi ospedali

Come scrive msn.com: Le forze israeliane hanno demolito il muro posteriore dell'Ospedale Europeo e distrutto l'unico centro di dialisi rimasto nel nord di Gaza ...

Guerra agli ospedali: Israele distrugge l’unico centro di dialisi nella Striscia di Gaza settentrionale

Segnala infopal.it: La foto mostra le conseguenze di un attacco israeliano al centro dialisi di Noura al Kaabi, nella Striscia di Gaza settentrionale. Gaza-Press TV.

Gaza Israele avanza ancora

Come scrive msn.com: Duro confronto fra Onu e Stati Uniti in seguito ai gravi disordini avvenuti sabato (almeno secondo Hamas) nel sud della Striscia in prossimità di un centro di distribuzione di pacchi di alimentari ges ...