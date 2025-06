Gaza Israele avanza ancora

L'acceso scontro tra ONU e Stati Uniti sul conflitto a Gaza sottolinea l'urgenza di una soluzione duratura in un contesto geopolitico sempre più instabile. Le notizie su violenze e disordini, come quelle che hanno travolto un centro di distribuzione alimentare, evidenziano la fragilità della situazione umanitaria. Un punto cruciale? La continua necessità di dialogo e cooperazione internazionale per garantire pace e sicurezza nella regione.

di Aldo Baquis Duro confronto fra Onu e Stati Uniti in seguito ai gravi disordini avvenuti sabato (almeno secondo Hamas ) nel sud della Striscia in prossimità di un centro di distribuzione di pacchi di alimentari gestito da una società autorizzata da Israele. "Sono rimasto allibito per le informazioni che indicano le morti ed il ferimento di palestinesi – ha affermato il segretario dell' Onu Antonio Guterres –. È inaccettabile che palestinesi rischino la vita per ottenere del cibo. Occorre avviare subito una commissione di inchiesta". Immediata la reazione adirata dell'ambasciatore Usa in Israele Mike Huckabee.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

