Gaza idf spara un' altra volta sulla folla a Rafah durante distribuzione aiuti 27 morti Onu | Crimini di guerra - VIDEO

La violenza a Rafah segna un nuovo drammatico capitolo della crisi umanitaria in Gaza. L'IDF ha aperto il fuoco su una folla di civili in cerca di aiuti, portando il bilancio a 27 vittime. Questo evento sottolinea un trend allarmante: l'escalation di crimini di guerra documentati dalle Nazioni Unite. In un momento in cui il mondo chiede giustizia e pace, le immagini drammatiche non possono lasciare indifferenti. È tempo di agire!

Si tratta dell'ennesima offensiva verso dei civili in fila per gli aiuti, dopo quella di qualche giorno fa, quando le vittime sono state 41, e i feriti oltre 200 L'Idf spara un'altra volta sulla folla a Rafah durante la distribuzione degli aiuti. Il bilancio è di 27 palestinesi morti e di 90. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, idf spara un'altra volta sulla folla a Rafah durante distribuzione aiuti, 27 morti, Onu: "Crimini di guerra" - VIDEO

Leggi anche Netanyahu: "Controlleremo tutta Gaza". Ferma la distribuzione di aiuti nella Striscia | I delegati Ue a Jenin, Idf spara in aria - Tensione crescente tra Israele e Gaza: Netanyahu annuncia il controllo totale e bloca gli aiuti, mentre l'IDF spara in aria a Jenin durante una visita diplomatica, inclusa una presenza italiana.

Segui queste discussioni sui social

Eugene O’Neill famously said, “there is no present or future – only the past happening over and over again – now.” The recent announcement by the rogue Israeli government regarding a major expansion of settlements in the West Bank is in di… Leggi la discussione

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s corruption trial entered a new decisive phase, as he faced cross-examination by state prosecutors for the first time on Tuesday.The cross-examination began eight years after investigations into c… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Fuoco su posto aiuti a Gaza: Idf, 'abbiamo sparato a sospetti'

Si legge su ansa.it: Lo scrive la Bbc. L'Idf ha riferito di aver inizialmente prodotto "fuoco di avvertimento" aggiungendo che "dopo che i sospetti non si sono ritirati, sono stati sparati altri colpi vicino ad alcuni ...

Gaza, media: “Israele spara contro palestinesi in fila per il cibo, 24 morti”. L’Idf: “Aperto il fuoco contro individui sospetti”

Secondo ilfattoquotidiano.it: Almeno 24 palestinesi sono stati uccisi da spari delle forze israeliane “mentre si dirigevano verso un centro americano per la distribuzione di aiuti umanitari a ovest di Rafah”, nel sud della Strisci ...

Gaza, spari sulla folla al centro aiuti di Rafah: 24 morti. L'Idf ammette di aver fatto fuoco su «sospetti»

Scrive ilmessaggero.it: Gaza, nuovo raid a Rafah. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Almeno 27 persone sono state uccise e 90 ferite mentre attendevano aiuti nel sud di Gaza nei pressi di Rafah. Secondo ...