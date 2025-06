Gaza chiama a raccolta | iniziativa spontanea con ospiti due operatori umanitari

Gaza chiama a raccolta: un'iniziativa che unisce! Il 4 Giugno, al bar "Il Ritrovo del Parrozzo", si svolgerà un incontro con due operatori umanitari. Un'opportunità imperdibile per comprendere da vicino le sfide e le speranze di un popolo in lotta. In un’epoca in cui l'emergenza umanitaria è sempre più attuale, la partecipazione collettiva diventa fondamentale. Unisciti a noi per fare la differenza!

"Gaza chiama a raccolta" questo il titolo dell'iniziativa spontanea che si terrà Mercoledì 4 Giugno, dalle ore 18, al bar "il ritrovo del parrozzo" in viale Pepe 41. "Tutte le associazioni, movimenti e organizzazioni sono invitate a partecipare in maniera trasversale per contribuire

