Gaza | attacco israeliano uccide almeno 15 civili denuncia Hamas

La tensione a Gaza continua a crescere, con un attacco israeliano che ha tragicamente tolto la vita ad almeno 15 civili. Questa escalation si inserisce nel contesto di un conflitto che sembra non avere fine, alimentato da anni di scontri e sofferenze. È fondamentale riflettere su come la comunità internazionale possa intervenire per fermare il ciclo di violenza e promuovere una vera pace. La vita di ogni singolo civile conta: è tempo di agire.

La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas ha annunciato l'uccisione di almeno 15 persone questa mattina nel sud del territorio palestinese da parte dell' esercito israeliano. "Almeno 15 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite. quando le forze di occupazione israeliane hanno aperto il fuoco con carri armati e droni su migliaia di civili che si erano radunati dall'alba vicino alla rotonda di Al-Alam, nella zona di Al-Mawasi, a nord-ovest di Rafah", ha affermato il portavoce della Protezione civile, Mahmoud Bassal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza: attacco israeliano uccide almeno 15 civili, denuncia Hamas

Leggi anche Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

