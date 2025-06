Gaza al Jazeera | Ancora spari durante distribuzione aiuti morti e feriti

In un contesto in cui la crisi umanitaria a Gaza continua a intensificarsi, gli ultimi eventi tragici evidenziano la drammaticità della situazione. Almeno 24 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano assistenza in un centro di distribuzione aiuti. Questo episodio non è solo un triste bilancio, ma un triste richiamo alla necessità di una soluzione duratura per la pace nella regione. La comunità internazionale deve agire, prima che sia troppo tardi.

(Adnkronos) – Almeno 24 palestinesi sarebbero stati uccisi da spari delle forze israeliane "mentre si dirigevano verso un centro americano per la distribuzione di aiuti umanitari a ovest di Rafah", nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera, sulla base di quanto denunciato dal ministero della Salute a Gaza, che nel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, al Jazeera: “Ancora spari durante distribuzione aiuti, morti e feriti”

Leggi anche Al Jazeera:raid Israele a Gaza,15 morti - Un raid israeliano ha colpito la scuola Fatima Bint Asad, utilizzata come rifugio nel campo profughi di Jabalia, causando la morte di almeno 15 persone, tra cui diversi bambini.

