Gaza 24 palestinesi uccisi in un centro di distribuzione aiuti | l’Idf ammette

Nella Striscia di Gaza, un drammatico incidente ha portato alla morte di 24 palestinesi in un centro di distribuzione di aiuti umanitari, mentre tre soldati israeliani sono caduti negli scontri. Questo evento segna un aumento della tensione post-ceasefire, sollevando interrogativi sul futuro della regione e sull'efficacia della comunità internazionale nel promuovere la pace. Un punto cruciale da riflettere: quanto può durare ancora il fragile equilibrio nella zona?

IN AGGIORNAMENTO – Ventiquattro palestinesi uccisi per spari dell’Idf in un centro di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza oggi, 3 giugno 2025. Tre soldati israeliani sono morti durante i combattimenti nel nord di Gaza. Sembrerebbe trattarsi dell’ attacco alle forze israeliane con più vittime dalla fine del cessate il fuoco con Hamas a marzo. Secondo quanto riportano i media israeliani, i 3 soldati sono stati uccisi in un’esplosione nella zona di Jabaliya. L’Idf pubblica anche i nomi dei tre soldati rimasti uccisi: il sergente maggiore Lior Steinberg, 20 anni, di Petah Tikva, medico da combattimento del Nono Battaglione della Brigata Givati; il sergente maggiore Ofek Barhana, 20 anni, di Yavne, medico da combattimento del Nono Battaglione della Brigata Givati; il sergente maggiore Omer Van Gelder, 22 anni, di Ma’ale Adumim, comandante di squadra del Nono Battaglione della Brigata Givati. 🔗 Leggi su Lapresse.it