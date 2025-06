Gaza 24 palestinesi uccisi in un centro di distribuzione aiuti | Idf conferma

Un tragico bilancio di ventiquattro palestinesi uccisi in un centro di distribuzione aiuti a Gaza scuote il mondo. Questo evento segna uno dei conflitti più gravi dalla ripresa delle ostilità , sottolineando l'ardua situazione umanitaria nella regione. La crescente violenza non solo amplifica il dolore locale, ma solleva interrogativi globali sulla stabilità e sulla ricerca di una pace duratura. In questi momenti, la comunità internazionale è chiamata a riflettere e agire.

IN AGGIORNAMENTO – Ventiquattro palestinesi uccisi per spari dell’Idf in un centro di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza oggi, 3 giugno 2025. Tre soldati israeliani sono morti durante i combattimenti nel nord di Gaza.  Sembrerebbe trattarsi dell’ attacco alle forze israeliane con piĂą vittime dalla fine del cessate il fuoco con Hamas a marzo. Secondo quanto riportano i media israeliani, i 3 soldati sono stati uccisi in un’esplosione nella zona di Jabaliya. L’Idf pubblica anche i nomi dei tre soldati rimasti uccisi: il sergente maggiore Lior Steinberg, 20 anni, di Petah Tikva, medico da combattimento del Nono Battaglione della Brigata Givati; il sergente maggiore Ofek Barhana, 20 anni, di Yavne, medico da combattimento del Nono Battaglione della Brigata Givati; il sergente maggiore Omer Van Gelder, 22 anni, di Ma’ale Adumim, comandante di squadra del Nono Battaglione della Brigata Givati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, 24 palestinesi uccisi in un centro di distribuzione aiuti: Idf conferma

Leggi anche Gaza, “abusi sessuali, scosse elettriche, botte”: il report che denuncia le torture delle Idf sui detenuti palestinesi - Il report del Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR) denuncia gravi violazioni dei diritti umani da parte delle IDF contro i detenuti palestinesi.

