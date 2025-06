Gates Donerò 200 miliardi per lo sviluppo dell' Africa Il 99% del suo patrimonio passa alla fondazione

Bill Gates ha annunciato un ambizioso piano da 200 miliardi di dollari per trasformare l'Africa! Con il 99% del suo patrimonio destinato alla sua fondazione, il magnate della tecnologia punta a rivoluzionare i servizi sanitari ed educativi del continente. Questo gesto non solo segna un cambio epocale nella filantropia, ma riflette un trend crescente di responsabilità sociale tra i leader tecnologici. Quale futuro si prospetta per l'Africa? La risposta potrebbe sorprenderci!

Dopo aver annunciato la chiusura della Fondazione Gates nel 2045 e la donazione del 99% del suo patrimonio, il fondatore di Microsoft Bill Gates ha dichiarato che intende investire quasi tutto nel miglioramento dei servizi sanitari e educativi in Africa per i prossimi 20 anni. Parlando ad Addis Abeba, riporta la Bbc, il 69enne miliardario ha affermato che «liberando il potenziale umano attraverso.

