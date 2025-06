Gary Neville elogia il capitano del Manchester United Bruno Fernandes per aver rifiutato la trasmissione redditizia in Arabia Saudita

Bruno Fernandes fa rumore nel mondo del calcio! Rifiutando un’offerta milionaria dall'Arabia Saudita, il capitano del Manchester United dimostra che i valori contano più del denaro. Gary Neville celebra questa scelta, sottolineando come essa rifletta la vera essenza di un leader. In un’epoca in cui il profitto sembra prevalere su tutto, gesti come il suo offrono una boccata d'aria fresca e speranza. Un esempio da seguire, non solo nel calcio!

2025-06-03 13:41:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Gary Neville ha salutato la decisione di Bruno Fernandes di rifiutare una mossa redditizia ad al-Hilal e crede che “dice molto su di lui come persona, come personaggio”. Secondo quanto riferito, il capitano del Manchester United ha respinto il club della Pro League Arabian Pro League nonostante sia stato offerto un accordo per un valore di £ 200 milioni in tre anni. Avrebbe potuto quadruplicare il suo salario settimanale con un passaggio in Medio Oriente, ma ora si ritiene che il centrocampista portoghese rimarrà all’Old Trafford. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche Gary Neville: «Investo e faccio soldi da quando ho 21 anni. Ma dovevo nasconderlo a Ferguson» - Gary Neville, ex campione di calcio e ora imprenditore di successo, ha iniziato a investire a soli 21 anni, mantenendo però i suoi affari segreti da Sir Alex Ferguson.

