Gary Lineker, l'intramontabile voce del calcio inglese, ha trovato una nuova casa per il suo podcast "The Rest is Football" dopo l'addio turbolento alla BBC. Ora su DAZN, il suo show promette di esplorare ancor più a fondo la Premier League, in un contesto dove il calcio e l'intrattenimento si intrecciano sempre di più. Un punto interessante? La crescente competizione tra le piattaforme streaming potrebbe rivoluzionare il modo in cui viviamo lo sport!

Le ultime sul noto podcast condotto da Gary Lineker, ex attaccante inglese, che si occupa soprattutto di Premier League Gary Lineker, icona del calcio inglese e volto storico di “Match of the Day”, ha trovato una nuova piattaforma per il suo popolare podcast “The Rest is Football“, siglando un accordo con DAZN. Questo spostamento segna . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gary Lineker: una nuova casa per il podcast dopo l’addio burrascoso alla BBC

Leggi anche Gary Lineker per abbandonare la BBC tra la riga antisemetistica e fare un passo indietro dalle mansioni della Coppa del Mondo del 2026 - Gary Lineker potrebbe lasciare la BBC dopo tensioni legate a dichiarazioni considerate antisemitiche, portando anche a un passo indietro dalla Coppa del Mondo 2026.

