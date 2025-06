Garlasco un latitante rompe il silenzio sul santuario | bomba su Chiara Poggi

Il mistero di Garlasco si infittisce: un latitante rompe il silenzio sul caso di Chiara Poggi, svelando dettagli che potrebbero riaprire una ferita mai chiusa per molti. In un contesto di crescente interesse sui cold case italiani, la puntata di domani di "Chi l'ha visto" promette rivelazioni shock e nuove piste investigative. Riusciranno le testimonianze inedite a fare luce su un crimine che ha segnato un’intera comunità ? Non perdere l’occasione di sc

Nuove rivelazioni sul caso del delitto di Garlasco a Chi l'ha visto, il programma televisivo in onda su Rai 3. Nella puntata che andrĂ in onda domani, mercoledì 4 giugno, Federica Sciarelli proporrĂ testimonianze inedite e approfondimenti investigativi che potrebbero aprire nuove piste nelle indagini. Di recente, gli inquirenti hanno acquisito anche gli atti relativi a un procedimento giudiziario legato allo scandalo del Santuario della Bozzola. Nello specifico, la trasmissione di Rai 3 ha contattato due uomini che sono stati condannati per estorsione. Ma non finisce qui. Stando alle anticipazioni, sembra che uno di loro - oggi latitante - abbia accettato di parlare proprio con Chi l’ha visto?. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, "un latitante rompe il silenzio sul santuario": bomba su Chiara Poggi

Leggi anche Garlasco, la teoria degli abusi al Santuario della Bozzola. Latitante confessa: «Chiara aveva scoperto il giro». Chi è don Vitali, il silenzio per 250mila euro - Il misterioso caso di Chiara Poggi, uccisa dopo aver scoperto un presunto giro di abusi sessuali legato al Santuario della Madonna della Bozzola, riemerge ora grazie alle rivelazioni di un latitante.

