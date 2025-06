Garlasco sotto indagine finiscono nuove intercettazioni

Garlasco torna sotto i riflettori con nuove intercettazioni che potrebbero svelare dettagli inaspettati sul caso di Chiara Poggi, riaperto dopo quasi due decenni. La presenza di Andrea Sempio tra gli indagati accende nuove speranze di verità. Questo caso, simbolo di un'ossessione per la giustizia in Italia, mostra come il tempo possa svelare verità nascoste e alimentare dibattiti su giustizia e memoria. Riusciranno a fare luce su un mistero così compl

Si analizzano tutti gli elementi. Continuano ad andare avanti le indagini sul caso di Garlasco, riaperto dopo 18 anni e in cui venne uccisa Chiara Poggi. Ora, come noto tra i nuovi indagati c’è Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della ragazza. Poi c’è sempre Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio. Nelle ultime ore, intanto, Corriere della Sera e Il Messaggero, hanno condiviso i tabulati telefonici della vittima, di Sempio e degli amici. Si parla nello specifico di quattro telefonate anonime ricevute della Poggi pochi giorni prima della sua morte. Le chiamate avvennero alle 11. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Garlasco, sotto indagine finiscono nuove intercettazioni

Leggi anche Garlasco, "nel canale di Tromello né un martello, né un attizzatoio, trovati alcuni pezzi di ferro posti sotto sequestro" - Nel canale di Tromello sono stati rinvenuti alcuni pezzi di ferro, posti sotto sequestro, nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Garlasco, sotto indagine finiscono nuove intercettazioni

Come scrive 361magazine.com: Continuano ad andare avanti le indagini sul caso di Garlasco, riaperto dopo 18 anni e in cui venne uccisa Chiara Poggi. Ora ...

Garlasco, la doppia verità: l'impronta, le scarpe, la porta e l'orario. Tutti gli elementi finiti sotto esame (e interpretati in modo opposto)

Si legge su informazione.it: Otto anni di processi, dal 2009 al 2015, due assoluzioni in primo grado e in Appello, una sentenza definitiva della Cassazione che ha condannato Alberto Stasi a sedici anni di carcere. Ritenendolo col ...

Delitto di Garlasco: anche fra’ Alessandro nella nuova inchiesta, o meglio il suo Dna

Da dire.it: Alessandro Biasibetti, oggi frate domenicano, era nel gruppetto di amici che 18 anni fa frequentava la villetta in cui avvenne l'omicidio di Chiara Poggi. Lui però quel 13 agosto era lontano e proprio ...