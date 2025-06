Garlasco Quel cretino lì se devono incastrarlo lo incastrano le parole di Ermanno Cappa su Stasi | Sotto la lente le chiamate di Sempio agli amici

A Garlasco, le parole di Ermanno Cappa riaccendono un caso che continua a far discutere. Le intercettazioni sulle chiamate tra Stefania e i genitori svelano un intricato puzzle dove ogni messaggio può essere cruciale. In un'epoca in cui la verità si cela nei dati digitali, il mistero dell'amico suicida si fa più profondo. Riuscirà la giustizia a fare luce su questo dramma? Una storia che tiene tutti col fiato sospeso.

Tabulati, messaggi e chiamate: le intercettazioni tra Stefania Cappa e i genitori, i pm indagano sulle chiamate del nuovo indagato: il mistero dell'amico suicida. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, “Quel cretino lì, se devono incastrarlo, lo incastrano” le parole di Ermanno Cappa su Stasi | Sotto la lente le chiamate di Sempio agli amici

Leggi anche Garlasco, Andrea Sempio lo ha detto ai carabinieri: ora si cerca quel documento - A quasi diciotto anni dalla tragica morte di Chiara Poggi, il caso Garlasco riemerge con nuove inquietudini.

Con tutti questi fatti che saltano fuori... #twinpeaks a #Garlasco... "Gli Spiccia casa" html Leggi la discussione

