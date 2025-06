Garlasco primo luglio udienza in Cassazione su semilibertà Stasi

Il 1° luglio si avvicina e con esso una decisione che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella controversa vicenda di Alberto Stasi. La Cassazione esaminerà i criteri motivazionali dietro la concessione della semilibertà, accesa discussione che riporta l'attenzione sulla giustizia italiana e sulle sue fragilità. Un punto interessante? Questo caso evidenzia il dibattito sempre più attuale sui diritti dei detenuti e la sicurezza della società. Resta sintonizzato!

(Adnkronos) – E' fissata per il primo luglio la decisione della Cassazione chiamata a valutare i "criteri motivazionali" decisi dal Tribunale della Sorveglianza di Milano e contestati dalla Procura generale nel provvedimento con cui ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi uccisa a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, primo luglio udienza in Cassazione su semilibertà Stasi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Marco Panzarasa, il più vicino a Stasi; Garlasco, il giallo dell’impronta: sparito (o forse distrutto) il reperto con il pezzo di intonaco del muro ch; Caso Garlasco: Pg Milano chiede revoca semilibertà Stasi per intervista (2). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Alberto Stasi, il 1° luglio udienza in Cassazione sulla semilibertà. Il caso dell'intervista a Le Iene

Lo riporta msn.com: Arriverà martedì primo luglio la decisione della Cassazione chiamata a valutare i «criteri motivazionali» decisi dal Tribunale della Sorveglianza di Milano e ...

Garlasco, il giallo dell’impronta: sparito (o forse distrutto) il reperto con il pezzo di intonaco del muro che accusa Sempio

Da ilmattino.it: PAVIA La “pistola fumante” nella nuova inchiesta in cui Andrea Sempio è indagato per il delitto di Garlasco probabilmente non ci sarà mai. Affinché ...

Garlasco, la Procura di Milano: «Respingere richiesta semilibertà di Alberto Stasi». Il caso dell'intervista a Le Iene non autorizzata

Come scrive ilmattino.it: La Procura generale di Milano, con la sostituta pg Valeria Marino, ha chiesto, a differenza di quanto aveva detto ai cronisti il difensore di Alberto Stasi al termine dell'udienza a porte chiuse ...