Garlasco le gemelle Cappa e papà Ermanno | Illazioni intollerabili su di noi basta assurde pseudo-informazioni

La Diocesi di Vigevano alza la voce contro le “illazioni intollerabili” che coinvolgono le gemelle Cappa e il padre Ermanno. In un contesto in cui la disinformazione corre più veloce delle notizie verificate, è cruciale fare chiarezza. L’intervento del portavoce don Emilio Pastormerlo evidenzia come la verità sia fondamentale per ripristinare la dignità delle persone coinvolte. Un invito a riflettere sul potere delle parole e sull'importanza di un'informazione respons

Garlasco (Pavia) – Respinge le “illazioni”, rilanciate dallo zio latitante e dal nipote in carcere. La Diocesi di Vigevano, tramite don Emilio Pastormerlo, portavoce del vescovo Maurizio Gervasoni, interviene “in relazione alle notizie diffuse negli ultimi giorni dai media su un possibile collegamento tra il santuario della Bozzola e la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi (a Garlasco il 13 agosto 2007 )”. Garlasco, tutte le telefonate di Stefania Cappa nelle ore del delitto: la chiamata ‘fantasma’ a Chiara e quella strana alla gemella. Paola: “Non ricordo” E afferma “la sua decisa volontà di non lasciarsi in alcun modo condizionare da indiscrezioni di qualsiasi genere”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, le gemelle Cappa e papà Ermanno: “Illazioni intollerabili su di noi, basta assurde pseudo-informazioni”

Leggi anche Garlasco, si indaga sulle gemelle Cappa: quell’intercettazione, “Odio gli zii” - Nuovi sviluppi nell'omicidio di Chiara Poggi emergono a Garlasco, con l'indagine che si concentra sulle gemelle Cappa.

