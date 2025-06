Garlasco l' analisi dei tabulati di Chiara Poggi | risulta una risposta a una telefonata ma a quell' ora era già morta

A Garlasco, l'analisi dei tabulati telefonici di Chiara Poggi svela un inquietante mistero: una chiamata ricevuta dopo la sua morte. Questo particolare riaccende l'attenzione su un caso che ha segnato la cronaca italiana e reso necessario un ripensamento sulle indagini forensi. In un’epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo cruciale nei crimini, quanto possiamo fidarci delle prove? Scopri di più su questo intricato enigma!

Quattro telefonate arrivate sul cellulare di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, il giorno in cui è stata uccisa. E una chiamata, con risposta, al numero fisso di via Pascoli quando la ragazza era. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, l'analisi dei tabulati di Chiara Poggi: risulta una risposta a una telefonata, ma a quell'ora era già morta

Leggi anche Garlasco, analisi sulle impronte delle gemelle Cappa. Gli amici di Stasi e Sempio dovranno fornire il Dna - L'analisi delle impronte delle gemelle Cappa segna un passo cruciale nel caso di Garlasco. Gli amici di Stasi e Sempio sono chiamati a fornire il loro DNA per un maxi incidente probatorio.

