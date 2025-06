Garlasco il supertestimone e la bomba lanciata da Fabrizio Corona | Verità sconvolgenti su Chiara Poggi

Fabrizio Corona riaccende le luci su uno dei casi di cronaca nera più discussi d'Italia: l'omicidio di Chiara Poggi. Le sue rivelazioni, che promettono di svelare il vero movente del delitto, non solo attirano l'attenzione dei media, ma riflettono un trend più ampio: il fascino morboso per i misteri irrisolti. Una nuova svolta in una storia che continua a far discutere, mentre il pubblico si interroga sulla verità. Resterete sor

Fabrizio Corona torna a scuotere il caso di Garlasco con nuove e provocatorie dichiarazioni. L’ex re dei paparazzi ha annunciato di avere individuato il vero movente dell’omicidio di Chiara Poggi, rilanciando l’interesse mediatico sulla vicenda che da quasi vent’anni scuote l’opinione pubblica italiana. Lo fa attraverso una serie di filmati diffusi sui suoi canali social per promuovere la nuova puntata di Falsissimo, il format investigativo che ha deciso di trasformare in una vera e propria controinchiesta. Nei video, Corona si mostra in azione mentre rincorre Stefania Cappa, la cugina della vittima, e anticipa di aver raccolto testimonianze cruciali da numerosi protagonisti della vicenda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, un paese segnato da un delitto irrisolto e dai suoi fantasmi. Andrea Sempione, le gemelle Cappa e il supertestimone si intrecciano in una trama complessa.

Con tutti questi fatti che saltano fuori... #twinpeaks a #Garlasco... "Gli Spiccia casa" html Leggi la discussione

Nella puntata del 27 maggio de Le Iene svelata l'identità del supertestimone del delitto di Chiara Poggi, che ha svelato altri dettagli sul caso: le polemiche

Questa sera, martedì 20 maggio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con "Le Iene", condotto da Veronica Gentili con Max Angioni.

Il caso di Garlasco è a una nuova svolta ... seguendo la pista indicata dal "supertestimone" che ha riaperto il caso. L'intervista all'uomo misterioso ottenuta dal programma "Le Iene"