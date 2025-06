Garlasco il retroscena sulle sorelle Cappa e il padre Ermanno | cosa si scopre 18 anni dopo

A 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco riaccende l'attenzione. Le nuove indagini svelano retroscena intriganti sulle sorelle Cappa e il loro padre Ermanno, gettando ombre su una verità mai completamente rivelata. In un momento in cui la giustizia sembra lentamente riappropriarsi dei suoi spazi, le vecchie piste si rivelano più attuali che mai, portando a riflessioni sul potere dell'informazione e della memoria collett

A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il mistero della villetta di via Pascoli a Garlasco continua a infittirsi. Mentre Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva, nuove indagini riaprono vecchie piste: intercettazioni mai approfondite, telefonate anonime il giorno del delitto, presunti “ intrallazzi ” e un ruolo controverso della famiglia Cappa, cugini della vittima. In primo piano, le figure di Ermanno Cappa, influente avvocato locale, e delle figlie Stefania e Paola, già al centro di attenzioni mediatiche e ora di nuovi sospetti. Ecco cosa dicono i documenti riesaminati dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it