Garlasco il cretino lo incastrano | gemelle Cappa telefonata choc

Il caso di Garlasco riaccende l'attenzione su un delitto che ha segnato la cronaca italiana. Le nuove rivelazioni sulle telefonate anonime potrebbero essere la chiave per svelare verità rimaste in ombra da anni. Con la Procura di Pavia che torna a indagare, si apre un nuovo capitolo in una storia complessa, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Riuscirà la giustizia a fare finalmente luce su questo mistero?

Le telefonate anonime e quelle mai considerate dagli inquirenti della prima inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia che ha riaperto il caso del delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 si sta concentrando anche sui tabulati telefonici dell'epoca, soprattutto quelli del settembre successivo, nel periodo dell'arresto di Alberto Stasi, fidanzato della vittima, poi giudicato in via definitiva responsabile dell'omicidio e condannato a 16 anni di carcere. Oggi c'è un nuovo indagato, Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara all'epoca 19enne e sospettato di omicidio in concorso con Stasi o con ignoti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, "il cretino lo incastrano": gemelle Cappa, telefonata choc

Leggi anche Omicidio di Garlasco, Ermanno Cappa disse alla figlia Stefania: “Quel cretino lo incastreranno” - L'omicidio di Garlasco torna a far parlare di sé, con nuove rivelazioni che gettano un'ombra inquietante su un caso già controverso.

Segui queste discussioni sui social

Con tutti questi fatti che saltano fuori... #twinpeaks a #Garlasco... "Gli Spiccia casa" html Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Garlasco, il padre delle gemelle Cappa: "Quel cretino lo incastreranno"

Lo riporta msn.com: Nelle vecchie carte ci sono diverse intercettazioni che la procura fece per avere un quadro completo della situazione per raggiungere una quadra ...

Delitto di Garlasco, ultime news. Ermanno Cappa alla figlia Stefania: “Tranquilla, quel cretino di Stasi lo incastreranno”

Da tpi.it: Nella nuova inchiesta sul delitto riemergono le intercettazioni delle cugine di Chiara Poggi con amici e parenti ...

Garlasco, papà Cappa alla figlia Stefania: «Tranquilla, quel cretino di Alberto Stasi lo incastreranno»

Riporta msn.com: Alberto Stasi viene fermato per l'omicidio di Chiara Poggi a settembre del 2007 e più precisamente il 24 di quel mese. Tre ...