Garlasco i Poggi | Prelevare il dna a chi ha già esaminato i reperti La nuova lista dei coinvolti per le analisi e il ricatto a luci rosse

Il caso di Garlasco, un’intricata vicenda che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso, potrebbe finalmente subire un'importante svolta. L'idea di prelevare il DNA dai tecnici che hanno già lavorato sui reperti è un passo audace e innovativo in un contesto giudiziario sempre più attento alla tecnologia forense. Un dettaglio interessante? Questo approccio riflette un trend crescente nella giustizia italiana: l'uso della scienza per far luce su casi irrisolti. Riuscirà

Svolta nel caso Garlasco? Qualcosa si muove. Ma prima bisogna estendere i prelievi di dna ai tecnici che in passato hanno già analizzato i reperti che riguardano l'omicidio di Chiara. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, i Poggi: «Prelevare il dna a chi ha già esaminato i reperti». La nuova lista dei coinvolti per le analisi e il ricatto a luci rosse

Leggi anche Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Alessandro Biasibetti, il frate amico di Marco Poggi cui preleveranno il dna per il delitto di Garlasco; Garlasco, si allunga la lista di persone a cui sarà prelevato il dna: da Stefania e Paola Cappa a Andrea Sempi; Garlasco, le ricerche sul web di Chiara Poggi e la pista del ricatto a luci rosse. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Garlasco, i Poggi: «Prelevare il dna a chi ha già esaminato i reperti». La nuova lista dei coinvolti per le analisi e il ricatto a luci rosse

Segnala msn.com: Svolta nel caso Garlasco? Qualcosa si muove. Ma prima bisogna estendere i prelievi di dna ai tecnici che in passato hanno già analizzato i reperti ...

Delitto di Garlasco, famiglia Poggi: prelievo Dna a chi esaminò reperti/ Bruzzone: “Una scelta coraggiosa”

ilsussidiario.net scrive: Delitto di Garlasco, famiglia Poggi potrebbe chiedere prelievo Dna a chi esaminò reperti. Perché per criminologa Bruzzone è una scelta coraggiosa ...

Delitto Garlasco, legali Poggi valutano di chiedere analisi Dna anche per gli ex periti

Riporta msn.com: In vista del maxi incidente probatorio, al via il prossimo 17 giugno, sul materiale biologico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi - uccisa a Garlasco il ...