Garlasco Ermanno Cappa e la telefonata con la figlia Stefania | Tranquilla quel cretino di Stasi lo incastreranno

La storia di Alberto Stasi, sospettato dell'omicidio di Chiara Poggi, torna a far parlare. La telefonata tra Ermanno Cappa e la figlia Stefania rivela un clima di tensione e incredulità: “Tranquilla, quel cretino lo incastreranno”. Questo caso, ancora oggi, solleva interrogativi sulla giustizia e sulla sua capacità di proteggere la verità. A quasi 16 anni di distanza, il dibattito sulla difesa e l'imputazione continua a infiammare l'op

Alberto Stasi viene fermato per l'omicidio di Chiara Poggi a settembre del 2007 e più precisamente il 24 di quel mese. Tre giorni dopo, il 27, viene scarcerato e quello stesso giorno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, Ermanno Cappa e la telefonata con la figlia Stefania: «Tranquilla, quel cretino di Stasi lo incastreranno»

Leggi anche Omicidio di Garlasco, Ermanno Cappa disse alla figlia Stefania: “Quel cretino lo incastreranno” - L'omicidio di Garlasco torna a far parlare di sé, con nuove rivelazioni che gettano un'ombra inquietante su un caso già controverso.

