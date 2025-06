Garlasco Ermanno Cappa contro Stasi nell' intercettazione con Stefania | Quel cretino lo incastreranno

Le recenti intercettazioni tra Ermanno Cappa e Stefania rivelano un lato inedito del caso di Garlasco, trasformando la percezione che avevamo di Alberto Stasi. Cappa lo definisce "cretino", suggerendo che il suo comportamento possa averlo incastrato. Questo ci invita a riflettere su come le parole e le relazioni influenzano i processi giudiziari. Scopriamo insieme come le dinamiche umane possano cambiare il corso della giustizia!

Alberto Stasi era un "cretino" per Ermanno Cappa: cosa emerge dalle intercettazioni annotate mesi dopo il delitto di Garlasco.

Garlasco, Ermanno Cappa contro Stasi nell'intercettazione con Stefania: "Quel cretino lo incastreranno"

virgilio.it scrive: tuonò Ermanno Cappa ai microfoni delle emittenti. E proprio contro i giornalisti lo zio di Chiara Poggi ... Fu uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia), nella sua abitazione di via Pascoli 8.

Ermanno Cappa, chi è l'avvocato e padre delle gemelle Paola e Stefania e perché oggi si parla anche di lui

Come scrive ilmessaggero.it: Da anni i Cappa, gli zii di Chiara Poggi, hanno lasciato Garlasco per Milano, anche se hanno mantenuto l'abitazione di via Leonardo da Vinci. Ogni anno, il 13 agosto, sono puntuali alla messa ...

Omicidio di Garlasco, la furia dei Cappa contro gli inquirenti: “Quel cretino lo incastreranno”

Secondo thesocialpost.it: Chi guidava davvero la prima fase dell’indagine sull’omicidio di Garlasco? Chi stabiliva cosa fosse rilevante e cosa no? E soprattutto, chi decideva cosa ...