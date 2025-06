Garlasco e l' inquinamento delle prove ecco come si sono svolte le indagini nel VIDEO premonitore di Aldo Giovanni e Giacomo

Il video di Aldo, Giovanni e Giacomo riaccende i riflettori sul delitto di Garlasco, svelando il tema dell'inquinamento delle prove. Un’ironica satira che mette in luce quanto sia cruciale la corretta gestione delle indagini. Mentre il web si infiamma, si apre un dibattito più ampio sulla giustizia e sull'importanza della verità nei casi di cronaca nera. Un argomento che, purtroppo, resta sempre attuale.

Nel video i tre attori inquinano le prove toccando ripetutamente l'arma del delitto e ripulendola, poi attribuiscono le colpe a un medico che non c'entra nulla; ora il filmato sta facendo il giro del web con riferimento a Garlasco Il delitto di Garlasco è al centro dell'attenzione da quando s.

Con tutti questi fatti che saltano fuori... #twinpeaks a #Garlasco... "Gli Spiccia casa" html Leggi la discussione

