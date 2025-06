Garibaldi tentata rapina in via Sant' Andrea | fermato e arrestato un 50enne

A Garibaldi, la notte del 29 maggio ha preso una piega inaspettata: un uomo di 50 anni ha tentato di rapinare un passante, ma non aveva considerato il potere dell'amicizia. Il complice, coraggioso e astuto, ha immobilizzato il malvivente fino all'arrivo della polizia. In un'era in cui la solidarietà può fare la differenza, questa storia ci ricorda che, insieme, possiamo affrontare anche i momenti più bui. Chi è il tuo "eroe" nella

Ha tentato di rubare un pc portatile a un passante, ma non aveva fatto i conti con l'amico in sua compagnia che è riuscito a immobilizzarlo fino all'arrivo della polizia che ha potuto così arrestare un 50enne di origine ucraina con l'accusa di rapina impropria. Erano circa le 23 del 29 maggio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Garibaldi, tentata rapina in via Sant'Andrea: fermato e arrestato un 50enne

