Gare regionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana - XXVIII Edizione

Preparati a vivere una giornata all'insegna dell'emergenza e della solidarietà! Domenica 8 giugno 2025, Treviso sarà il palcoscenico delle XXVIII Gare Regionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana. Un evento che celebra l'importanza delle competenze sanitarie in un contesto sempre più attento alla preparazione nelle situazioni critiche. Scopri come i volontari si sfideranno per migliorare la propria abilità nel salvare vite. Non perdere l'occasione di essere parte di questa straordin

Sarà Treviso a ospitare domenica 8 giugno 2025 la XXVIII^ Edizione delle gare regionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana (CRI), un evento di rilevanza regionale promosso dalla Croce Rossa del Veneto su proposta del Comitato CRI di Treviso. Dopo la scorsa edizione tenutasi a Rovigo, la. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Gare regionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana - XXVIII Edizione

Ne parlano su altre fonti

Olimpiadi di Primo soccorso, trionfa il Da Vinci

msn.com scrive: Croce Rossa Marche porta in Regione le Olimpiadi di Primo soccorso per studenti: vince l’istituto superiore Leonardo Da Vinci di Civitanova. La terza edizione della gara a squadre regionale ha ...

Olimpiadi di primo soccorso. La sfida regionale delle scuole tra il Lungomare e la Pineta

Come scrive lanazione.it: Otto istituti superiori si sfideranno in prove e gare di collaborazione ... di “Olimpiadi di primo soccorso per studenti“, il progetto promosso dal comitato regionale della Croce Rossa ...

Somma Lombardo, domani e sabato le gare nazionali di Primo Soccorso della Cri

Secondo laprovinciadivarese.it: Oltre cento volontari si sfideranno in 17 squadre provenienti da altrettante regioni SOMMA LOMBARDO ... si terrà la XXIX edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa ...