Garanzia Ranieri per la nuova Roma di Gasperini

L’arrivo di Gasperini sulla panchina della Roma segna un cambio di rotta audace, ma la vera sorpresa è la presenza di Claudio Ranieri come consulente. Un’alleanza che promette di mescolare esperienza e innovazione, in un momento cruciale per il club. L'unione tra passato e futuro potrebbe rivelarsi la chiave per riaccendere la passione dei tifosi e riportare la Roma ai vertici del calcio italiano. Non perderti i prossimi sviluppi!

È quasi tutto pronto per l'inizio dell'avventura di Gasperini sulla panchina della Roma. Con una garanzia più che fondamentale dalla sua parte: il legame con Ranieri. L'ormai ex tecnico sarà al fianco del nuovo allenatore indossando i panni da consulente dei Friedkin. Una presenza che sarà decisiva per attuare tutti i piani di lavoro che ha in testa il 67enne. Ranieri ha assunto un ruolo determinante per fargli accettare la corte dei giallorossi, esponendo con serietà, onestà e chiarezza il progetto della società (poi confermato dal faccia a faccia con Dan e Ryan Friedkin). Ma sarà altrettanto cruciale nel sostegno che ha garantito al Gasp, che ha intenzione di replicare anche nella Capitale i metodi di lavoro già visti nei nove anni a Bergamo.

