Gara-5 Herons | Montecatini si prepara alla trasferta al PalaFacchetti

La gara-5 si avvicina e l'entusiasmo dei tifosi Herons di Montecatini è alle stelle! Dopo la vittoria in gara-4, la città si prepara a vivere un momento epico. Il presidente Andrea Luchi e il suo team stanno lavorando senza sosta per coinvolgere la comunità, organizzando eventi e iniziative che uniscano i sostenitori. È un’occasione imperdibile per dimostrare che, quando si tratta di passione sportiva, Montecatini sa fare la differenza!

La gara-5 mania ha iniziato ad impazzare fra i sostenitori montecatinesi di fede Herons esattamente da un secondo dopo che la sirena finale ha decretato la vittoria dei Barsotti boys in gara-4. E la società del presidente Andrea Luchi sta provando in fretta e furia a cavalcare l’onda, perché i tempi sono strettissimi: la dirigenza sta raccogliendo adesioni per organizzare un pullman da circa 50 persone per la trasferta di mercoledì al PalaFacchetti. I gruppi organizzati del tifo rossoblù si sposteranno con mezzi propri ed è prevista anche una nutrita rappresentanza dei tifosi di Cantù, legati a quelli termali da un gemellaggio decennale: in totale il tifo pro-Herons sugli spalti del PalaFacchetti di Treviglio potrebbe arrivare a toccare le 200 unità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gara-5 Herons: Montecatini si prepara alla trasferta al PalaFacchetti

Omegna-Fabo: Herons pronti per gara-4 decisiva nei playoff - OmegnaFabo e Herons sono pronti per la decisiva Gara 4 dei playoff. Dopo un'intensa Gara-3, la passione dei quasi duecento tifosi, partiti dalla città delle terme sotto il sole di metà maggio, si è riversata al PalaCipir di Gravellona Toce, supportando con entusiasmo Natali e i suoi.

