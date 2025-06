Gara 2 semifinali playoff Lba 2025 | Brescia si ripete a Trapani e va sul 2-0 Milano vince a Bologna e pareggia la serie

Grande spettacolo nei playoff LBA 2025! Brescia continua a volare, battendo Trapani e portandosi sul 2-0: una prestazione che fa sognare i tifosi e mette pressione agli avversari. Ma l’equilibrio regna nella sfida tra Milano e Bologna, con i meneghini che rispondono con una vittoria convincente. Il clima si fa incandescenti e il sogno scudetto è a un passo! Chi scriverà la storia finale?

In gara 2 semifinali playoff Lba 2025 Brescia vince ancora in casa di Trapani(85-77) e si porta sul 2-0. Le Rondinelle hanno difeso strenuamente il vantaggio ed si giocano il primo match point davanti al proprio pubblico. Torna l’equilibrio, invece, tra Milano e Bologna, visto la vittoria dei meneghini per 85-66 GARA 2 SEMIFINALI PLAYOFF LBA 2025: TRAPANI-BRESCIA 77-85 Trapani si arrende ancora una volta a Brescia ed ora rischia di salutare la post season. Partenza micidiale dei lombardi con 27 punti realizzati nel corso dei primi dieci minuti e 14 subiti. I padroni di casa faticano a trovare continuitĂ dal perimetro, con Galloway e Yeboah che puniscono la difesa di Brescia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Gara 2 semifinali playoff Lba 2025: Brescia si ripete a Trapani e va sul 2-0. Milano vince a Bologna e pareggia la serie.

