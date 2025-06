Gambassi piange don Evaristo parroco del paese per 4 decenni E’ stato un punto di riferimento

Gambassi Terme è in lutto per la scomparsa di Don Evaristo Masini, parroco e faro per la comunità per ben quattro decenni. La sua frase “I bisogni ci sono, c’erano e ci saranno” risuona oggi come un monito di unità e resilienza. In un'epoca segnata da sfide, il suo esempio di dedizione e armonia ci ricorda l'importanza della comunità. Un legame che, anche dopo la sua scomparsa, continuerà a vivere nei cuori

Gambassi Terme, 3 giugno 2025 – “I bisogni ci sono, c’erano e ci saranno. Ma questa comunità ha grande armonia”. Era una delle frasi che don Evaristo Masini ripeteva più spesso, a proposito della comunità gambassina della quale lui stesso faceva parte per nascita. Frase che in queste ore sarà tornata in mente ai tanti gambassini che lo hanno conosciuto, adesso che l’ex parroco di Gambassi Terme non c’è più. Se n’è andato domenica, 90 anni compiuti pochi mesi fa. E il paese ha così perso uno dei suoi riferimenti storici. Nato a Gambassi il 26 aprile del 1935, studiò da giovane in seminario fra Volterra e Siena e venne ordinato sacerdote il 9 agosto del 1959. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gambassi piange don Evaristo, parroco del paese per 4 decenni. E’ stato un punto di riferimento

A lui si devono la nascita del gruppo scout, dell'ostello di Sigerico e il recupero degli immobili vicini alla Pieve di Santa Maria a Chianni.

E' salito al cielo ieri, domenica 1 giugno, don Evaristo Masini. Era nato a Gambassi il 26 aprile 1935 ed era stato ordinato sacerdote il 9 agosto 1959, insieme ad altri 7 giovani della Diocesi.