Gallipoli | bikini e tacco 12 shopping nel centro storico Estate partenza choc in riva allo Ionio

Gallipoli si prepara a vivere un’estate esplosiva! Le strade del centro storico si popolano di turiste audaci, pronte a sfilare in bikini e tacchi 12, portando il concetto di moda a un livello nuovo. Questo fenomeno non è solo una tendenza locale, ma riflette un desiderio collettivo di libertà e creatività. Chi non sogna di farsi notare in riva allo Ionio? Preparatevi a scoprire l’estate più fashion di sempre!

A spasso per il centro storico di Gallipoli con addosso solo il costume da bagno e però con tacco 12 per le scarpe. Il defilè di quella che probabilmente era una turista, immortalato da. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Gallipoli: bikini e tacco 12, shopping nel centro storico. Estate, partenza choc in riva allo Ionio

