Gaeta cucciolo di gabbiano non riesce a volare | salvato dalla guardia costiera

A Gaeta, un cucciolo di gabbiano reale ha ricevuto un aiuto inaspettato dalla Guardia Costiera, simbolo di un’attenzione crescente verso la fauna locale. Questo evento ci ricorda l'importanza della salvaguardia dell'ambiente e degli animali che lo abitano. Con il trend del turismo sostenibile in aumento, azioni come queste non solo proteggono le specie, ma arricchiscono anche l'esperienza dei visitatori. Un gesto semplice può fare la differenza!

Gaeta, 3 maggio 2025- il personale in servizio presso la Guardia Costiera di Gaeta è intervenuto a tutela di un giovane esemplare di gabbiano reale, notato nelle immediate vicinanze del Comando mentre tentava, senza successo, di spiccare il volo. Accertata l’incapacità dell’animale di volare autonomamente, è stata prontamente attivata la collaborazione con l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, contattato per fornire supporto specialistico. Le guardie del Parco, dotate delle competenze necessarie per questo tipo di intervento, si sono recate tempestivamente sul posto e hanno provveduto al recupero del cucciolo in sicurezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

