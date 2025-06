Gabriele Ceccarelli dedica la vittoria dell' Italservice Loreto al padre scomparso

Gabriele Ceccarelli, coach dell’Italservice Loreto, dedica la sua emozionante vittoria al padre scomparso, un gesto che risuona profondamente nel contesto del legame tra sport e famiglia. La sua scelta di scendere in panchina nonostante il dolore dimostra quanto i valori umani siano vitali nello sport. Questa storia ci ricorda che, dietro ogni trionfo, ci sono sacrifici e affetti che meritano di essere celebrati. Un invito a riflettere su cosa significhi davvero vincere

"La società sapeva da tempo che mio padre stava male e mi sono stati sempre vicini, comprensivi se a volte facevo un po’ di ritardo in allenamento. Sabato pomeriggio mio babbo se n’è andato. Ho deciso di andare in panchina domenica per la semifinale con Roma perché lui l’avrebbe voluto". Gabriele Ceccarelli, coach dell’ Italservice Loreto, racconta i giorni che non dimenticherà mai. Emozioni che si accavallano, il dolore per la morte del padre Tomaso e poi la gioia per la vittoria da dedicare a lui: tutto in 24 ore o giù di lì. "È sempre venuto alle partite – racconta ancora – mi ha sempre seguito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it